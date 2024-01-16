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Diyarbakır'da motosiklet kazası: Sağlık çalışanı yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında acil tıp teknisyeni (ATT) hayatını kaybetti.

IHA16 Ocak 2024 Salı 13:49 - Güncelleme:
Diyarbakır'da motosiklet kazası: Sağlık çalışanı yaşamını yitirdi
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Alınan bilgilere göre, ilçenin Diyarbakır Caddesi'nde Muhammet Emin Karakuş (29), 21 AEK 840 plakalı motosikletiyle önündeki Silvan Belediyesi'ne ait 21 DY 901 plakalı kamyonun sağından geçmek isterken kontrolü yitirip park halindeki 01 BRS 34 plakalı cipe çarptı. Karakuş, kazada geçmeye çalıştığı kamyonun altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin acil tıp teknisyeni olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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