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Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 2 ton 628 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ton 628 kilogram esrar ile 826 bin 725 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

AA05 Ekim 2020 Pazartesi 14:17 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:17
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak amacıyla Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müştereken narko-terör operasyonu düzenlendi

Operasyonda, 58 farklı noktada 1526 kilogram toz, 1102 kilogram kubar olmak üzere 2 ton 628 kilogram esrar, 826 bin 725 kök kenevir bitkisi ile Mauser marka tüfek, 2 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

Kenevir bitkileri numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

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