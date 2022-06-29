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Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 6 milyon kenevir ele geçirildi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır'da “Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu' başlatıldı. Operasyonunun ilk gününde 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir ele geçirildi.

IHA29 Haziran 2022 Çarşamba 08:57 - Güncelleme:
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Diyarbakır'da düzenlenen "Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu"nda İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden bin 17 personelden oluşan 50 operasyonel tim görev aldı. Operasyonun ilk gününde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekiplerince Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında gizlenmiş halde 86 nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalarda 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir bitkisi, 245 kilogram kubar esrar, 8 bin 400 metre sulama kablosu, 1 adet su motoru, 100 metre elektrik kablosu, 5 adet pil bloğu ele geçirildi.

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