Diyarbakır'da nevruz etkinliği

Merkez Bağlar ilçesinde etkinliğin yapılacağı Nevruz Parkı'nda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Bu kapsamda sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekiplerince alanın çevresine güvenlik amacıyla bariyer çekildi.

Yaklaşık 8 bin 500 polisin görevlendirildiği alana gelen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kontrol noktalarında görevli polislerle görüştü, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

Emniyet Müdürü Kaya daha sonra helikopterle de alanda inceleme yaptı.

Katılımcılar, 6 noktadan polislerce üst araması yapıldıktan sonra alana giriş yapıyor.

Etkinliğe, DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DBP eş genel başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, Saadet Partisi İl Başkanı Abdurrahman Ergin, DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Remzi Kaymak, Gelecek Partisi İl Başkanı Aydın Altaç, HDP Ağrı Milletvekili iken 11 Ocak 2018'de TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada "devamsızlık" gerekçesiyle milletvekilliği düşürülen Leyla Zana, DEM Partili bazı milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Müzik yayını ile devam eden etkinlikte katılımcılar DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ve bazı davetlilerle halay çekti.

Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlik, konuşmalar ve sanatçıların sahne almasıyla devam ediyor.

