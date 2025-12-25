İSTANBUL 13°C / 7°C
25 Aralık 2025 Perşembe
Güncel

Diyarbakır'da peynir tesisinde patlama: 6 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki bir peynir üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

AA25 Aralık 2025 Perşembe 11:05
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretilen tesiste meydana gelen patlamada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kırsal Bintaş Mahallesi'nde peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, 112 Acil Sağlık, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi.

PATLAMADA, 2'Sİ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle duvarlarında çökme meydana gelen tesis, hasar gördü.

Ekipler, tesisteki incelemelerini sürdürüyor.

Olay yerine gelen Çermik Kaymakamı Adem Karataş, incelemelerde bulundu, yetkililerden konuya ilişkin bilgi aldı.

