27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6493
  • 6,1804
  • 270.488
  • 105623
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır'da PKK'lı teröristleri tedavi eden 2 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması YPS'li teröristlere destek verip, tedavilerini yaptıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YPS'li teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan operasyonda YPS'li teröristleri tedavi ettikleri tespit edilen 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaparak örgütsel eğitim aldıkları, terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildikleri ve haklarında hiçbir aranma-yakalanma kaydı olmadığından örgütün şehir yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları, yaralanan ve sağlık sorunları olan örgüt mensuplarına sağlık malzemesi temin ederek tedavilerini yaptırdıkları tespit edilen 'Vekil' kod adlı Ş.Ş. ve  'Ferhat' kod adlı Y.E. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır ili Sur ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmışlardır" denildi.
 

Taksiciye gasp dehşeti! Bu hale getirdiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yakın arkadaşı anlattı: Cemal Kaşıkçı'nın fikirlerinden korktular

Yakın arkadaşı anlattı: Cemal Kaşıkçı'nın fikirlerinden korktular

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

Ve Terim'den beklenen kesik! 'İkiniz de...'

Ve Terim'den beklenen kesik! 'İkiniz de...'

Taşıt kredisi kampanyasına iki firma katıldı

Taşıt kredisi kampanyasına iki firma katıldı

Yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Yeğeninin evinden cephanelik çıktı

4 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar

4 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar

EYT'lilerin gözü Meclis'te: İşte teklifler

EYT'lilerin gözü Meclis'te: İşte teklifler

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

'Bu işi yapanlar en fazla 50-55 yaşına kadar yaşıyor'

'Bu işi yapanlar en fazla 50-55 yaşına kadar yaşıyor'

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA