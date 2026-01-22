Diyarbakır'da sahipsiz köpek dehşet saçtı: Önce çizik gibi görünüyordu sonra morardı

Merkez Bağlar ilçesindeki Şehit Uzman Çavuş Muhammed Sertaş İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan 2 çocuk annesi Fatma Aytaş, aynı ilçeye bağlı Bağcılar Mahallesi'nde 17 Ocak'ta parkta yürüyüş yaptığı esnada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Parktaki başka bir kadının yardımıyla sahipsiz köpeklerin saldırısından kurtulan Aytaş, sağ bacağında hissettiği ağrıyı önce önemsemedi. Aytaş, ağrılarının artması üzerine hastaneye başvurdu.

Hastanenin acil servisinde yapılan müdahale ve aşının ardından taburcu edilen Aytaş, yaşadığı korkuyu başkalarının da yaşamaması için sahipsiz köpeklere yönelik önlem alınmasını istedi.

"BİRDEN NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

Aytaş, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu sağ bacağından yaralandığını söyledi.

Parkta sabah saatlerinde yürüyüş yaptığı sırada olayın yaşandığını anlatan Aytaş, şunları kaydetti:

"Eşime o an cep telefonuyla kısa bir mesaj atıyordum. Tabii kendimi güvende hissediyordum. Sonra birden neye uğradığımı şaşırdım. Bir köpek saldırısının arasında kaldım. Hemen sağ bacağıma bir köpek yanaştı. Kafasının bacağıma değdiğini hissettim. Ondan sonra başka bir tanesi daha geldi. Sonra birkaç köpeğin de orada oturduğunu fark ettim. Sabit durdum çünkü kaçarsam daha kötü sonuçlanacağını ve saldırının daha da artacağını biliyordum. Arkadan bir kadın sesi duydum. O kadın, köpekleri benden uzaklaştırdı."

"ÖNCE ÇİZİK GİBİ GÖRÜNÜYORDU AMA SONRA MORARMALAR ARTTI"

Daha sonra bacağında ağrı hissettiğini belirten Aytaş, "O şok anında hissetmemiştim. Sadece köpeklerin havladıklarını düşündüm. Eve geldiğimde bacağımda çizikler vardı. Hastaneye başvurdum. Acilde kuduz aşısı olmam gerektiğini söylediler. Dört doz verdiler, ilk dozunu o gün yaptılar. Şu anda da ağrım devam ediyor. Önce çizik gibi görünüyordu ama sonra morarmalar arttı." ifadelerini kullandı.

Halen yürüyüş yaptığı bir parkta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramanın şokunu yaşadığını dile getiren Aytaş, kendisi gibi birçok insanın parkta her gün yürüyüş yaptığını anlattı.

Aytaş, şöyle konuştu:

"Gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum. Aynı durumu başka kimsenin yaşamasını istemiyorum. Denetimlerin olmasını, aşıların yapılmasını ve (sahipsiz köpeklerin) kontrol altında olmasını istiyorum. O yüzden uyarıda bulunuyorum çünkü halen gitmek istediğim yani yürüyüş yapmak istediğim bir yer. Sadece benim değil birçok yaşlı ve genç insanın yürüdüğü bir park, tehlike oluşturuyor. Diyarbakır'ın çok merkezi ve çok kalabalık bir noktasında olması tehlike oluşturuyor."