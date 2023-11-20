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Güncel

Diyarbakır'da selde 2 bin arı kovanı zarar gördü, 200 hindi telef oldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yoğun yağış sonrası meydana gelen selde bazı tarım arazileri ile ev ve iş yerlerini su bastı, 2 bin arı kovanı zarar gördü, 200 hindi ve bir büyükbaş hayvan telef oldu.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 16:47 - Güncelleme:
Diyarbakır'da selde 2 bin arı kovanı zarar gördü, 200 hindi telef oldu
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Dün geceden bu yana etkili olan yağışın sele neden olduğu ilçede, bazı ev ve iş yerleri ile tarım arazileri su altında kaldı.

İlçeye, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil Belediyesi, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler ev ve iş yerlerinde biriken suların tahliye edilmesi, iş makineleriyle de cadde ve sokakların çamurdan temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

- BAZI HAYVANLAR TELEF OLDU

Sel nedeniyle ilçenin bazı kırsal mahallelerinde ilk belirlemelere göre 5 üreticiye ait yaklaşık 2 bin arı kovanı zarar gördü, bir yetiştiriciye ait 200 hindi ve bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Arıcılık yapan Mehmet Hadi Yıldırım'ın Esentepe Mahallesi Karaköprü mevkisinden geçen Pamukçay'ın kenarındaki arı kovanları da selde hasar aldı.

Yıldırım, AA muhabirine, 20 yıldır arıcılık yaptığını, arılarını kış bakımı için bölgeye getirdiğini söyledi.

"Arkadaşlar bizi aradı, 'Sel geldi' dedi. Geldik baktık kovanlar su dolmuştu. Birkaçını çıkardık. Saat 04.00 gibi bir daha sel geldi. O çıkardıklarımızın da hepsi telef oldu. Yaklaşık 1000 kovan arım vardı, hepsi zarar gördü, hepsi telef oldu." diyen Yıldırım, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden ekiplerin hasar tespiti yapmak için geldiklerini belirtti.

Ekiplere teşekkür eden Yıldırım, 8-9 yıldır arıları bu bölgeye getirdiklerini böyle bir sel felaketi ile daha önce karşılaşmadıklarını ifade etti.

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