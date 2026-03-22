Diyarbakır'da şiddetli yağış iletişimi kesti: Mahsur kalan vatandaşlar var

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde güçlükle köye ulaşan ziyaretçiler, yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte geri dönemedi. Köyü ana yola bağlayan köprü ve güzergah üzerindeki yolların taşkın suları altında kalması sonucu, Budak köyünün şehir merkezi ile olan tüm ulaşım bağlantısı kesildi.

Köyde mahsur kalan vatandaşlar, ulaşımın imkansız hale geldiğini ve yağışların devam etmesi nedeniyle durumun risk teşkil ettiğini belirtti. Bölgedeki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte araç geçişinin tamamen durduğu bildirildi.

Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.