22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
  • Diyarbakır'da şiddetli yağış iletişimi kesti: Mahsur kalan vatandaşlar var
Güncel

Diyarbakır'da şiddetli yağış iletişimi kesti: Mahsur kalan vatandaşlar var

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. İlçeye bağlı Budak köyüne mezarlık ziyareti için giden vatandaşlar, yolların ve köprünün su altında kalması nedeniyle mahsur kaldı.

IHA22 Mart 2026 Pazar 10:53
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde güçlükle köye ulaşan ziyaretçiler, yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte geri dönemedi. Köyü ana yola bağlayan köprü ve güzergah üzerindeki yolların taşkın suları altında kalması sonucu, Budak köyünün şehir merkezi ile olan tüm ulaşım bağlantısı kesildi.

KÖYE ULAŞIM KESİLDİ, BAZI VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Köyde mahsur kalan vatandaşlar, ulaşımın imkansız hale geldiğini ve yağışların devam etmesi nedeniyle durumun risk teşkil ettiğini belirtti. Bölgedeki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte araç geçişinin tamamen durduğu bildirildi.

Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

