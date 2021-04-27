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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü

Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

AA27 Nisan 2021 Salı 11:45 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 11:46
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Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Cemal I, Sefer A, Remzi I. ve Kemal I. ile tarafları ayırmaya çalışan Mehmet U. ve Salih T. yaralandı.

Olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kemal I, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cemal I, Sefer A, Remzi I'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

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