Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 20:23
Kırsal Yakacık Mahallesi'nde İbrahim A. (43) ile Abdullah A. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah A, tabancayla İbrahim A'ya ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İbrahim A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli Abdullah A, merkez Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

