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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i spor kulübü başkanı 3 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si yoldan geçen olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen yaralılardan birinin Silvan Spor Kulübü Başkanı Aslan Umut Bakır olduğu öğrenildi.

DHA11 Şubat 2024 Pazar 13:20 - Güncelleme:
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i spor kulübü başkanı 3 yaralı
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Olay, öğle saatlerinde Silvan ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı önünde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tabancaların kullanıldığı kavgada taraflardan M.F.B. (51) ile o sırada yoldan geçen Silvan Spor Kulübü Başkanı Aslan Umut Bakır ve M.M.B.(70) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatan polis, 6 boş kovan tespit etti. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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