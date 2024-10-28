İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2024 Pazartesi / 25 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2927
  • EURO
    37,1018
  • ALTIN
    3024.83
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da sokak ortasında dini nikahla yaşadığı kadını katleden şahıs tutuklandı!
Güncel

Diyarbakır'da sokak ortasında dini nikahla yaşadığı kadını katleden şahıs tutuklandı!

Evin Demirtaş (47) ile dini nikahla yaşadıktan bir süre sonra ayrılan 70 yaşındaki Abdullah Şeyhmusoğlu, barışma teklifine ret cevabı alınca katil oldu. Sokak ortasında Demirtaş'ı katleden Şeyhmusoğlu, arkadaşının evinde yakalanarak tutuklandı.

DHA28 Ekim 2024 Pazartesi 17:05 - Güncelleme:
Diyarbakır'da sokak ortasında dini nikahla yaşadığı kadını katleden şahıs tutuklandı!
ABONE OL

Olay, 22 Ekim akşamı Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Şeyhmusoğlu ile Evin Demirtaş bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldı. Şeyhmusoğlu, barışma teklifini kabul etmeyen Demirtaş'ı takip etti ve geçeceği sokakta beklemeye başladı.

Yaklaşık 2 saat sokaktaki bir kıraathanede oturan Şeyhmusoğlu, Demirtaş'ı görünce yaklaşıp yanında getirdiği tabancayı çıkardı.

Silahı fark eden Demirtaş, kaçmaya çalıştı. Şeyhmusoğlu, peşine düştüğü Demirtaş'ı art arda ateş ederek vurdu. Abdullah Şeyhmusoğlu kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Evin Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verildi.

Öte yandan, Abdullah Şeyhmusoğlu'nun kıraathanede beklediği ve Demirtaş'a peş peşe ateş ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Şeyhmusoğlu'nu olayda kullandığı tabancayla saklandığı arkadaşının evinde yakalayıp gözaltına aldı. Şeyhmusoğlu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.