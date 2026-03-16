İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1939
  • EURO
    50,7633
  • ALTIN
    7120.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da suç örgütü operasyonu: 29 şüpheliden 10'u tutuklandı
Güncel

Diyarbakır'da suç örgütü operasyonu: 29 şüpheliden 10'u tutuklandı

Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklandı.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 13:18 - Güncelleme:
ABONE OL

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilde kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gösteren organize suç yapılanmalarına karşı çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda Mustafa Köse elebaşılığındaki çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün takibe alındığı belirtilen açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında örgütün, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına karıştığının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, örgüt faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik 12 Mart'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 29 şüphelinin yakalandığına, AK-47 uzun namlulu tüfek, 11 ruhsatsız tabanca ile farklı çap ve ebatta 673 fişek ele geçirildiğine işaret edilerek, emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 10'unun çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği, 3'ünün ise serbest bırakıldığı, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

  • Diyarbakır
  • suç örgütü
  • operasyon
  • tutuklama
  • şüpheli
  • gözaltı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.