Diyarbakır'da taş, sopa ve silahlı arazi kavgası: 8 yaralı

DHA 29 Şubat 2020 Cumartesi13:19 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:19

Olay, sabah saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Hamuryazar Mahallesi'nde meydana geldi. Karapınar ve Şahin aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle sözlü tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların acil servisteki tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen bazı şüphelileri gözaltına aldı.