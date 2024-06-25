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Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı.

DHA25 Haziran 2024 Salı 12:03 - Güncelleme:
Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga
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Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavgada E.D. ( 41) ile Ş.K. (74) vücutlarına aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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