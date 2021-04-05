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Diyarbakır'da terör operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 22 şüpheli gözaltına alındı.

24 TV Diyarbakır / Şeyhmus Çakan05 Nisan 2021 Pazartesi 09:25 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 09:51
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, TJA (Tevgera Jinen Azad/Özgür Kadın Hareketi) içerisinde faaliyet yürüten şahıslar ile PKK/KCK terör örgütü arasındaki ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik olarak operasyon yapıldı.

PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanması mensuplarının legal görünüm kazanmasını sağlamak, örgüt adına siyasi ideolojik eğitim almalarına dernek ve platform adı altında destek olmak, terör örgütünün kadınlara sempatisini kazandırarak kadınları saflarına çekmek, legal yapı altında illegal olan örgütsel görüşme/toplantı/yürüyüş düzenlemek olduğu yönünde bilgiler elde edilmiş, yapılan çalışmalarda belirtilen faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen ve Başsavcılıkça CMK 135 maddesi kapsamında adli teknik takipleri yapılan şahısların yakalanmalarına yönelik 05.04.2021 günü saat 06.00 itibariyle yapılan operasyonda;

22 şüpheli şahıs yakalandı,

7 şahıs yakalanamadı,

2 şahıs cezaevinde,

2 şahıs yurtdışında olduğu tespit edilmiştir.

Yakalanan şahısların gözaltına alma işlemleri, yakalanamayan şahısların ise yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca Rosa Gül Kadın derneğinde arama işlemi devam etmektedir.

Operasyon neticesinde çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirilmiştir.


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