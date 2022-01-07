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Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında doktor ve avukatın da bulunduğu 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA7 Ocak 2022 Cuma 16:51 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 16:51
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Dicle Üniversitesi kampüsünde PKK/KCK'nın propagandasını yapma, eylem ve etkinliklere katılma, basın açıklaması, ders boykotu, sınıf boşaltma, stant açma gibi faaliyetler yürüttükleri tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda doktor ve avukatın da aralarında bulunduğu 4 zanlı yakalandı.

Aramalarda yasaklı örgütsel kitaplar, dokümanlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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