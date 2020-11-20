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Diyarbakır'da terör örgütü PKK soruşturması: 101 şüpheli hakkında yakalama kararı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, farklı meslek kollarına mensup 101 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA20 Kasım 2020 Cuma 09:27 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 09:39
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, farklı meslek gruplarından 101 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) delege oldukları, yapı adına eylem ve faaliyette bulundukları tespit edilen farklı mesleklerden 101 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Adıyaman'da operasyon başlatıldı.

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