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Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

IHA30 Kasım 2024 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla Silvan Komando Alay Komutanlığı, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat (İSTH) Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar neticesinde; 27 Kasım'da 8 ayrı noktada eş zamanlı icra edilen operasyonda H.M., M.C.E., A.Y., S.M., H.Ç. ve M.E.G.'nin yakalandığı belirtildi.

Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 adet cep telefonu, 7 adet sim kartı, 1 adet kamera ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildiği belirtilen açıklamada, gözaltına alınan şüpheli şahısların 30 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

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