İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2020 Cuma / 26 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8631
  • EURO
    7,852
  • ALTIN
    398.932
  • BIST100
    118786
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 tutuklama
Güncel

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 tutuklama

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA17 Temmuz 2020 Cuma 23:09 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 23:09
ABONE OL

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütünün talimatları doğrultusunda bazı derneklerin bünyesinde örgütsel faaliyet yürüttüklerine dair bilgi elde edilen ve bu yönde haklarında tanık beyanları bulunan şüphelilerin kent ve bölgede gerçekleştirdikleri eylem ve faaliyetlerin deşifresine yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski DBP'li Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 28 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Gökkan ile 22 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasıyla ilgili çalışma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.