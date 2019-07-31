Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarının kurutulması amacıyla narkoterör operasyonu düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice kırsalında dün başlatılan, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen "Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Operasyonu"nda, yasa dışı ekimi yapılan Hint kenevirleri tespit edilerek, imha ediliyor.

Operasyonda şu ana kadar yüz binlerce kök Hint keneviri tespit edilirken, kenevir sulamak amacıyla tarlalara kurulan sulama borusu ve su motoru ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

Jandarma ekiplerince kentte düzenlen son 6 operasyonda 11 milyon 969 bin 628 kök Hint keneviri ele geçirilmişti.