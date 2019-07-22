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Diyarbakır'da terör örgütüne darbe

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde insansız hava aracı (İHA) desteğiyle yapılan operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişi silah ve mühimmatları ile birlikte yakalandı.

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Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice'de İHA destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişinin silah ve mühimmatları ile yakalandığı bildirildi.

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