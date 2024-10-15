İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da pazar günü düzenlenmek istenen yasa dışı mitinge yönelik, 7'si DEM Parti milletvekili olan 13 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, gözaltına alınan 5 kişiden 1'inin tutuklandığını ve 4'ü hakkında adli kontrol kararı alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenmek istenen izinsiz mitinge ilişkin açıklama yaptı.

"Diyarbakır'da yaşanan kışkırtıcı, terör propagandası yapılmaya çalışılan ve şiddeti öven sahnelere kesinlikle müsamaha göstermeyiz. Bölücü terör dahil ülkemize ve demokrasimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye karalıyız." ifadesini kullanan Yerlikaya, Diyarbakır Valiliğince "kamu düzeni ve güvenliğinin bozulmaması amacıyla" alınan yasaklama kararına rağmen mitingin 13 Ekim Pazar günü yasa dışı şekilde gerçekleştirilmeye çalışıldığını anımsattı.

Bakan Yerlikaya, bu çerçevede, mitingi yapmaya çalışan ve terör örgütünü destekleyici nitelikte sosyal medya paylaşımlarında bulunan toplam 47 hesap yöneticisinin Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde tespit edildiğini ve haklarında işlem başlatıldığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Aynı gün sosyal medya hesaplarında, bölücü terör örgütü elebaşının fotoğrafını paylaşan 7'si DEM Parti milletvekili olmak üzere toplam 13 hesap yöneticisi tespit edildi. Aynı gün bölücü terör örgütü lehine örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli çocuk muhafaza altına alındı. Gözaltına alınanlardan 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye adli kontrol kararı verildi. Muhafaza altına alınan çocuk serbest bırakıldı. Yasa dışı propaganda yapan diğer şüphelilerin tespit işlemleri devam etmekte."

- 36 İLDE, 269 ÖRGÜT ÜYESİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Diyarbakır'da yaşa dışı miting çağrısı öncesi 36 ilde operasyonların düzenlendiğini de bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ayrıca miting duyurusu ve öncesinde düzenlenen (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Mersin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yozgat) 36 ildeki operasyonlarda ise daha önce taş ve molotofkokteyli atarak illegal sokak olaylarına katılan, üst düzey örgüt mensuplarıyla fotoğrafları tespit edilen, sözde tecridin kaldırılmasına yönelik eylemleri organize etmeye çalışan bölücü terör örgütü üyesi 269 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı."

Yerlikaya, operasyona ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığını, İstihbarat Başkanlığını, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerini tebrik ederek, "Milletimizin duası sizinle. Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.