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Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 65 şüpheli tutuklandı.

AA4 Temmuz 2021 Pazar 09:47 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 09:52
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 22 Haziran 2021 tarihinde ikinci dalgası icra edilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 73 şüpheliden 65'inin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, 17 Haziran 2021'de birinci dalgası düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan 33 zanlının tutuklandığı anımsatılarak, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

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