Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Terörsüz Türkiye"de tarihi bir aşamaya daha geçildi. Terör örgütü PKK'dan bir grup terörist Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakarak bıraktı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SİLAHLARINI YAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir viraj aşıldı. PKK terör örgütü Süleymaniye'de düzenlenen törenle silahlarını yaktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KÜRTÇE DESTEK

Sürecin olumlu ilerlemesi, Türkiye genelinde yankı bulurken, Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Şehir merkezinin çeşitli noktalarında, özellikle üst geçitlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Kürtçe teşekkür pankartları asıldı. Pankartlarda "Gelek Sıpas Reis" (Teşekkürler Reis) ifadeleri yer aldı.

Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar: Bugün güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor

Terörsüz Türkiye'de tarihi gün... Terör örgütü PKK silah bıraktı