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Diyarbakır'dan Terörsüz Türkiye'ye destek! Bu pankart asıldı

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla Terörsüz Türkiye döneminin resmen başlamasının ardından, Diyarbakır'da bir üst geçide Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek amacıyla Türkçesi 'Teşekkürler Reis' anlamına gelen Kürtçe 'Gelek Sıpas Reis' pankartı asıldı.

HABER MERKEZİ12 Temmuz 2025 Cumartesi 15:12 - Güncelleme:
Diyarbakır'dan Terörsüz Türkiye'ye destek! Bu pankart asıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Terörsüz Türkiye"de tarihi bir aşamaya daha geçildi. Terör örgütü PKK'dan bir grup terörist Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakarak bıraktı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SİLAHLARINI YAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir viraj aşıldı. PKK terör örgütü Süleymaniye'de düzenlenen törenle silahlarını yaktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KÜRTÇE DESTEK

Sürecin olumlu ilerlemesi, Türkiye genelinde yankı bulurken, Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Şehir merkezinin çeşitli noktalarında, özellikle üst geçitlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Kürtçe teşekkür pankartları asıldı. Pankartlarda "Gelek Sıpas Reis" (Teşekkürler Reis) ifadeleri yer aldı.

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