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Diyarbakır'da uçak seferleri iptal

Diyarbakır'da 2 gündür etkili olan sis devam ederken, uçak seferleri bugün de iptal edildi.

DHA20 Aralık 2024 Cuma 10:52 - Güncelleme:
Diyarbakır'da uçak seferleri iptal
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Diyarbakır'ı etkisi altına alan sis, 3'üncü gününe girdi. Yaşamı olumsuz etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi. Uçak seferleri sisin etkili olduğu önceki gün gecikmeli yapıldı. Seferler yoğun sis nedeniyle dün olduğu gibi bugün de iptal edildi.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde havanın gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu olacağı, akşam saatlerinde çok bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Yağışların akşam saatlerinde Mardin ve Şırnak genelinde olmasının beklendiği ayrıca Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yer yer hafif kar yağışı olacağı kaydedildi.

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