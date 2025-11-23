İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2025 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli yakalandı
Güncel

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi23 Kasım 2025 Pazar 16:36 - Güncelleme:
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Diyarbakır'da, Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 470 kg Skunk ve 85 kg Esrar uyuşturucu maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Operasyonumuzda; 14'ü Uyuşturucu Trafiğinin Yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakaladık. Diyarbakır ve Lice Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde; 1 Helikopter, 190 Personel, 1 TB-2 İHA desteğiyle operasyon düzenledik. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz

  • Diyarbakır Jandarma
  • operasyon
  • şüpheli yakalandı

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.