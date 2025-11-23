Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Diyarbakır'da, Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 470 kg Skunk ve 85 kg Esrar uyuşturucu maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Operasyonumuzda; 14'ü Uyuşturucu Trafiğinin Yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakaladık. Diyarbakır ve Lice Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde; 1 Helikopter, 190 Personel, 1 TB-2 İHA desteğiyle operasyon düzenledik. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz