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Diyarbakır'da uyuşturucuya geçit yok

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başlatılan Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu devam ediyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyona jandarma, Polis Özel Harekat (PÖH) ile güvenlik korucu timlerinden oluşan 100 operasyonel timdeki 1495 personel görev alıyor.

AA27 Ağustos 2020 Perşembe 10:43 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 10:43
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Şehir merkezlerinin PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından kırsalda yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde terör örgütünün sığınma ve barınma alanları ortaya çıkarılırken, eş zamanlı gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarıyla da örgütün finans kaynaklarına büyük darbe vuruluyor.

Güvenlik güçleri, uygun iklim koşulları ve kamu arazilerine ekim gibi çeşitli nedenlerle Türkiye'deki yasa dışı Hint kenevirinin büyük bölümünün yetiştirildiği Lice ilçesi ve civarında gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütünün önemli gelir elde ettiği kenevir ile bunların işlenmesi sonucu elde edilen esrarı ele geçiriyor.

Terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucunun bulunması ve gizleyenlerin adalete teslim edilmesi ile teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyona jandarma, Polis Özel Harekat (PÖH) ile güvenlik korucu timlerinden oluşan 100 operasyonel timdeki 1495 personel görev alıyor.

İlçeye bağlı Kayacık Mahallesi'ne intikal eden ekipler, farklı noktalarda yasa dışı Hint kenevir tarlalarını tespit etti. Kenevirleri sulamak amacıyla tarlalara kurulan sulama sistemi malzemelerinin ele geçirildiği operasyonda, sökülen kenevirler yerinde imha edildi.

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