Diyarbakır'da üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ile tunç tablet ele geçirildi

AA 30 Aralık 2021 Perşembe 12:30 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 12:30

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, merkez Bağlar ilçesinde ikamet eden şahısların, ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

4 şüpheli, ilçenin Alankoz Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, arka kısmında Arapça mühür bulunan timsah derisi ile Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tunç tablet bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.