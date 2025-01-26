Diyarbakır'da yapımı süren Kayapınar Şehir Hastanesi hızla yükseliyor

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde sağlık yatırımları kapsamında altyapının güçlendirilmesi hedefiyle şehir hastanesi inşa ediliyor.

Kentte sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve kaliteli hale getirilmesi amacıyla inşa edilen hastanenin depreme karşı dayanıklı olması için 802 deprem izolatörü bulunacak.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, AA muhabirine, 1000 yataklı hastanenin 260 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edildiğini söyledi.

Hastanenin hizmete girmesiyle günlük ortalama 10 bin hastaya hizmet vermeyi hedeflediklerini anlatan Pamukçu, Diyarbakır'a bölgeden gelen hasta yükünün yapılacak şehir hastanesiyle ortadan kalkacağını belirtti.

Hastane sayesinde kentin bölgenin sağlık üssü haline geleceğini bildiren Pamukçu, hastanenin kentin ve bölgenin önemli bir eksiğini gidereceğini aktardı.

Pamukçu, şöyle konuştu:

"Şehir hastanesinin kaba inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. Hastanemiz hızlı bir şekilde yapılıyor. Hastanenin hizmetine girmesi için tüm çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor. Betonla ilgili işlemlerin büyük bir kısmı tamamlandı. Duvar örme işlemleri de çok hızlı bir şekilde yürümekte. Aynı zamanda ince işçilik, elektrik ve mekanikle ilgili çalışmalar da çok hızlı bir şekilde başlamış. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinden sonra deprem yönetmenliğine uygun bir şekilde inşa edilmeye devam ediyor. Deprem yönetmenliğine uygun olması amacıyla ve tüm tedbirlerin eksiksiz tamamlanması amacıyla 802 izolatörle Diyarbakır halkına hizmet edilecek. Hastanemiz, ilk açılışta 1000, daha sonra 1400 yatağa çıkabilecek bir kapasitede olacak."

Kayapınar Şehir Hastanesi'nin 250 poliklinik, 38 ameliyathane, 316 yoğun bakım yatağı, 42 diyalizi yatağı, tek kişilik doğum odaları, anne oteli, refakatçi oteli, kemoterapi, radyoterapi ünitesi, yanık ve inme merkezi gibi ileri tıp ve teknolojinin gerektirdiği her türlü birimlerle hizmet vereceğini bildiren Pamukçu, hastanenin 2026 yılının ilk yarısında kabul işlemlerine başlamasını hedeflediklerini kaydetti.

Pamukçu, Diyarbakır'ın yanı sıra bölge halkına hizmet vermesi için süreci hassasiyetle takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı ve tüm yöneticilere destekleri için teşekkür etti.

- HASTANEDE 6 BİN KİŞİNİN ÇALIŞMASI PLANLANIYOR

Hastanenin bölgenin yanı sıra Orta Doğu'daki tüm ülkelere hizmet verecek potansiyele sahip olacağını dile getiren Pamukçu, "Tüm odalarımız tek kişilik şeklinde dizayn edilecek. Sadece hastanemizde çalışmasını hedeflediğimiz kişi sayısı 6 bin. Diyarbakır istihdamına ve ekonomisine ciddi katkısı olacak." dedi.

Diyarbakır'ın ciddi bir akademik ve hekim kapasitesine sahip olduğunu, yeni modern binayla hastalara daha rahat hizmet vereceklerini aktaran Pamukçu, vatandaşlara daha konforlu ve modern mekanda sağlık hizmeti verileceğini bildirdi.

Hastanede yer alacak birimlerde modern tıbbın gerektirdiği her türlü tedavi yapılabileceğini vurgulayan Pamukçu, "Kayapınar Şehir Hastanesi Diyarbakır halkının hizmetine girebilmesi için 7 gün 24 saat hastane inşaatında çalışmalar devam etmektedir. Şu anda 600'e yakın işçimiz inşaatta çalışıyor." ifadelerini kullandı.