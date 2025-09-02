İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1467
  • EURO
    48,1953
  • ALTIN
    4611.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Diyarbakır'da zehir tacirlerine geçit yok

Diyarbakır'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 34 bin 360 adet uyuşturucu hap ile 2 kilo 260 gram kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

IHA2 Eylül 2025 Salı 09:38 - Güncelleme:
Diyarbakır'da zehir tacirlerine geçit yok
ABONE OL

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti ile uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır narkotik polisince takibe alınan bir ticari takside yapılan kontrollerde 34 bin 360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır'a uyuşturucu madde getirebileceğinden şüphelenilen bir şahısla ilgili yapılan çalışmada, 2 kilo 260 gram kokain maddesi ele geçirilirken şahıs da gözaltına alındı.

20 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI, 14'Ü TUTUKLANDI

Son bir hafta içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan/yaptıran organizatör konumundaki zehir tacirlerine ve yine sokak satıcılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalarda 5 farklı operasyon gerçekleştirildi. Çok miktarda esrar ve türevi ile diğer türdeki uyuşturucu maddeler ele geçirilirken toplamda 20 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen 14 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.