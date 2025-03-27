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Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da taziye dönüşü 4 aracın karıştığı zincirleme kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

IHA27 Mart 2025 Perşembe 20:25 - Güncelleme:
Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesi Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Öte yandan, kazaya karışan araçlarından ikisinin taziye dönüşünde bulunduğu öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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