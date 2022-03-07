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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 02:24 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 02:24
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Diyarbakır-Şanlıurfa Kara Yolu Ceylanlar Kavşağı mevkisinde Şanlıurfa istikametinden gelen kamyonet ile otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direklerini ve korkulukları da deviren araçlar karşı şeride geçti.

Karşı yönden gelen iki otomobil ve bir kamyonet de araçların çarpması ve devrilen direkler nedeniyle hasar gördü.

Kazaya karışan 5 araçta bulunan ikisi ağır 6 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kaza anı yakınlardaki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ve Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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