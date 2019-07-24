Diyarbakır'da zırhlı polis aracına EYP'li saldırı

Olay gece, saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Şehitlik Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten polislerin bulunduğu zırhlı aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı. EYP gürültüyle patlarken, şüpheliler kaçtı. Yaralanının olmadığı saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, EYP'li atan kişi ya da kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.