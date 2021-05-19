Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişimi

AA 19 Mayıs 2021 Çarşamba 08:00 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 08:02

Valilikten yapılan açıklamada, saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir." ifadesine yer verildi.

MSB: Diyarbakır'daki saldırı girişiminde, personelin dikkati ve tedbirler sayesinde zayiat meydana gelmedi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Diyarbakır'daki üs komutanlığına yönelik saldırı girişiminde, personelin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediğini, Üs Komutanlığındaki tedbirlerin artırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na saat 00.30 civarında iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Üssümüzde tedbirler artırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.