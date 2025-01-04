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Güncel

Evlat nöbetinde mutlu son: Bir aile daha çocuklarına kavuşuyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuştuğunu bildirdi.

AA4 Ocak 2025 Cumartesi 15:57 - Güncelleme:
Evlat nöbetinde mutlu son: Bir aile daha çocuklarına kavuşuyor
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Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "PKK terör örgütünün Suriye'de PYD/YPG adıyla bulunduğu bölgelerde kontrolü kaybetmesi, çözülmeyi daha da hızlandırdı." ifadelerini kullandı.

Bölücü terör örgütünde çözülmenin devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, bir annenin daha Diyarbakır'daki evlat nöbetinin, Jandarma İstihbarat ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü başarılı ikna çalışmaları sayesinde sona erdiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"2021 yılında yurt içinde terör örgütüne katılan, aynı yıl örgütün Suriye kırsal kadrosuna geçiş yapan, 2022 yılında Suriye bölgesindeki sözde savaş taburlarında yer alan, insansız hava araçlarına yönelik keşif, gözetleme ve sabotaj eğitimi alan, Suriye'de suikast eğitimi alan E.G. isimli terörist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu."

Yerlikaya, teslim olan teröristin annesinin, 2019'da Diyarbakır HDP İl Binası önünde başlatılan evlat nöbetine 254. aile olarak katılıp, "Evlatlarımızı öyle de böyle de sizden alacağız. Kardeş kardeşe silah doğrultmaz." ifadeleriyle terör örgütüne karşı kararlı duruş sergilediğine dikkati çekti.

Annenin, evlat hasreti çeken diğer ailelere, "Yüreğinizdeki yangını saklamayın, korkmayın, gelin ve evlatlarınıza kavuşmak için sesinizi duyurun." sözleriyle çağrıda bulunduğunu aktaran Yerlikaya, Diyarbakır'daki evlat nöbetlerine katılan 487 aileden 58'inin evladına kavuşmasının sağlandığını kaydetti.

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