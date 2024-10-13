Diyarbakır Valiliği, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının yıl dönümü nedeniyle yapılacak eylem çağrılarına karşı tedbir aldı. Valilik, 9 Ekim saat 00.01'den itibaren 13 Ekim saat 23.59'a kadar kent genelinde açık alanlarda yapılacak toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemleri yasakladı.

'ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ'NİN İPTAL OLMASI HAZIMSIZLIK YAŞATTI

Yasağın duyurulmasıyla birlikte, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin, Diyarbakır'da adına "Özgürlük mitingi" dedikleri eylem planı iptal edildi.

Mitingin iptali terörsevicilere hazımsızlık yaşattı. Vekil Ömer Öcalan'ın paylaşımıyla DEM Parti'nin, PKK'nın siyasi uzantısı olduğu bir kez daha ifşa oldu.

DEM'Lİ VEKİLDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Ömer Öcalan'ın skandal paylaşımı, özellikle terörle mücadelede hassasiyet gösteren kesimlerden sert eleştiriler alırken, güvenlik güçleri bölgede olası provokasyonlara karşı önlemlerini artırdı.

Paylaşıma gelen tepkilerde Öcalan ve terörle bağlantılı isimlerin mecliste yer almasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.