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Diyarbakır mitingine saldıran 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet

HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının faili 3 sanığa, 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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