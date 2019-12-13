Diyarbakır mitingine saldıran 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet
HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının faili 3 sanığa, 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
- AA
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