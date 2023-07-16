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  • Diyarbakır'daki sahte altın üretenlere yönelik ''Karat'' operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
Güncel

Diyarbakır'daki sahte altın üretenlere yönelik ''Karat'' operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da polisin gerçekleştirdiği 'Karat' operasyonunda, sahte altın üretimi yaparak piyasaya sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

AA16 Temmuz 2023 Pazar 10:10 - Güncelleme:
Diyarbakır'daki sahte altın üretenlere yönelik ''Karat'' operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir atölyede altın baskı makineleriyle sahte gram, çeyrek, yarım ve tam altın üretimi yapıldığının belirlenmesi üzerine iki ay sürdürülen takip çalışmaları ile operasyon için düğmeye basıldı.

"Karat" adı verilen operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, altın baskı makineleri, eritme potaları, ayar silindirleri, hassas teraziler, çeyrek, yarım, tam altın kalıpları ele geçirildi.

- HURDA ALTININ İÇİNE BAKIR KARIŞTIRIP PİYASA SÜRMÜŞLER

Şüphelilerin hurda altınları eriterek içine bakır karıştırdıkları, düşük ayarla ürettikleri altını "çantacı" diye tabir edilen kişiler aracılığıyla piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Kuyumcuda ele geçirilen altınlar analiz edildiğinde yüzlerce altının sahte olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 8'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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