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Diyarbakır'daki yangın faciası sonrası hortum oluştu

Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde hortum meydana geldi.

AA21 Haziran 2024 Cuma 17:37 - Güncelleme:
Diyarbakır'daki yangın faciası sonrası hortum oluştu
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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alandaki anız yangından etkilenen Çınar ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi'nde oluşan hortum, kısa süre sonra etkisini yitirdi.

Hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü.

11 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

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