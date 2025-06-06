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Diyarbakır'daki yangın faciasına ilişkin karar: 4 kişiye gözaltı

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

AA6 Haziran 2025 Cuma 21:39 - Güncelleme:
Diyarbakır'daki yangın faciasına ilişkin karar: 4 kişiye gözaltı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda dün çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda dün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.

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