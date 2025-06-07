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Diyarbakır'daki yangın faciasında gözaltı sayısı yükseldi

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 11:30 - Güncelleme:
Diyarbakır'daki yangın faciasında gözaltı sayısı yükseldi
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda önceki gün çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında inşaat mühendisi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda önceki gün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında dün binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alınmıştı.

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