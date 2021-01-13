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Güncel

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı

Diyarbakır'ın Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, ilçede günlük koronavirüs vaka tablosunda sıfıra ulaşıldığını açıkladı.

DHA13 Ocak 2021 Çarşamba 11:14 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:14
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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi saat 21.00'den sonra hafta sonu da tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, Diyarbakır'da olumlu sonuç vermeye devam ediyor. Kent genelinde vaka oranı, yüzde 70 gerilerken, yoğun bakım servislerinde doluluk oranı da yüzde 29'a düştü. Kentin merkez ilçesi ve 106 bin nüfuslu Sur'da günlük pozitif vaka sayısı sıfırlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir aradan sonra Covid-19 günlük pozitif vaka sayısında Sur ilçesi için sıfır rakamına ulaştık. Çok şükür. Emeği geçen filyasyon ekiplerine, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına, jandarma, emniyet, zabıta, muhtar, imam ve öğretmenlerimiz ile vatandaşlarımıza teşekkürler" dedi.

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