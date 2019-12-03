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Diyarbakırlı kadınlara ‘Sıfır Atık’ eğitimi

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, Diyarbakırlı kadınlara tanıtıldı.

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Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, projenin Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyerlere tanıtımı için Diyarbakır Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Projesi’nin dünyaya örnek olduğunu söyledi. Proje sayesinde ülke genelinde farkındalık oluştuğuna işaret eden Güzeloğlu, projenin hayatın her alanına değer kattığını vurguladı. ADEM’de eğitim alan kadınların proje hakkında bilgilendirilmesinin önemine işaret eden Güzeloğlu “Sizin desteklerinizle proje daha da büyüyecek, örnek olacak. Bir ton atık kağıdı dönüştürdüğümüzde 20 ağacı kesilmekten kurtarıyoruz” dedi. Güzeloğlu, naylon poşet kullanımının azaldığına dikkati çekerek “Yaşanabilir bir şehir için Katı Atık Çöp Ayrıştırma Merkezini ihale edeceğiz. Çöpün vahşi depolanması yerine insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen şekilde depolanacağı merkezin 2020 sonunda tamamlanmasını hedefliyoruz” diye konuştu. 

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