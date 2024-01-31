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  • ''Diyarbakırlı Malcolm X'' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Valiliğinden yeni açıklama
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''Diyarbakırlı Malcolm X'' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Valiliğinden yeni açıklama

Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Malcolm X' olarak tanınan 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Valiliğinden yeni açıklama geldi. Valilik, Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam ettiğini duyurdu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

IHA31 Ocak 2024 Çarşamba 19:44 - Güncelleme:
''Diyarbakırlı Malcolm X'' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Valiliğinden yeni açıklama
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Olay, saat 14.00'da Fatih Cerrahpaşa Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da Ulu Camii'ndeki konuşmalarıyla sembol isim haline gelen ve "Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi ile tartıştı. İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, tartışma sonrasında Ramazan Pişkin'i bıçakladı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Pişkin, hastaneye kaldırıldı. Pişkin'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan cinayete ilişkin İstanbul Valiliği "Ramazan Pişkin, kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

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