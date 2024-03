Diyarbakırlı Neno'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi! O anları 24 TV'ye anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onu her Diyarbakır ziyareti ve AK Parti mitinglerinde en ön saflarda karşılıyor. Gözünü bir an olsun ondan ayırmıyor. Mitinglerin ninesi "Diyarbakırlı Neno" Saliha Gündüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatinden kaçmıyor.

Erdoğan'la AK Parti Diyarbakır mitinginde görüşen Gündüz, yaşadığı gurur dolu anları 24 TV mikrofonlarına paylaştı...

BÜTÜN MİTİNGLERİN EN ÖN SAFINDA O VARDI

Diyarbakır'da düzenlenen AK Parti mitinglerinin en ön saflarında Diyarbakırlı Neno vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan korumalarına talimat vererek Saliha Gündüz'ü yanına davet etti.



"SENİN CANININ SAĞLIĞINI İSTİYORUM"

Diyarbakırlı Neno, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi 24 TV ekranlarına şu sözlerle paylaştı:

"Eğildim. Kendi elimi öptü, boynuma sarıldı. Bana ne istiyorsun dedi? Senden canının sağlığını istiyorum dedim."

DİYARBAKIRLI NENO'NUN YILLARDIR SÜREN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEVGİSİ

Saliha Gündüz, çok defa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatı buldu. Onun için her görüşme unutulmazdı. Neno, görüşmeleriyle ilgili şunları söyledi:

"O an için hiçbir şey diyemem. O an aklıma geldikçe dünyalar benim oluyor. Her gün ben onu televizyonda seyrederim."

24 TV'DEN TÜRK HALKINA SESLENDİ: BİRLİK OLALIM

Saliha Neno, açıklamalarını Türkiye'ye seslendiği şu sözlerle noktaladı:

"Birlik olalım. Beraber olalım. Kardeş olalım. Allah'a emanet olalım. Tek millet, tek bayrak, tek devlet, yaşasın Cumhurbaşkanı!"

DİYARBAKIR MİTİNGİ SONRASI CUMHURBAŞKANI İLE DUYGUSAL ANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına miting sonrası Saliha Gündüz'ün gelmesi ve sarılması, görenleri duygulandırdı.

Miting alanında kendisini bekleyen Gündüz ile sohbet eden Erdoğan, Neno'nun, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız." demesi üzerine, "Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum." dedi.

Gündüz'ün "20 yıldır seninle beraberim." ifadesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündüz'ün bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine, yanındakilere, yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Gündüz cevaben, "Mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ım var devletim var, yeter bana." ifadelerini kullandı.