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Diyarbakırlı teyzeden Başkan Erdoğan'a tam destek: Seninle birlikteyiz

Partisinin Diyarbakır mitinginde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen bir yaşlı teyze ile sohbeti yürekleri ısıttı. Yaşlı teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '20 senedir seninle birlikteyim. Pazara kadar değil, mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan.' dedi.

27 Mart 2024 Çarşamba 20:10 - Güncelleme:
Diyarbakırlı teyzeden Başkan Erdoğan'a tam destek: Seninle birlikteyiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere yönelik gerçekleştirdiği mitingiler kapsamında Diyarbakır'a geldi.

Diyarbakır'da kendisini bekleyen 70 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir ilgi ve sevgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting sonrası yaşlı bir kadınla sarılması, görenleri duygulandırdı.

Yaşlı kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "20 senedir seninle birlikteyim. Pazara kadar değil, mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

AĞLAYAN GENCİ YANINA ÇAĞIRDI

Cumhurbaşkanı, daha sonra ise kendisini görmeyi bekleyen ve ağlayan genç bir kıza sarıldı.

O anlar bölgeden çekilen karelere yansıdı ve "Erdoğan Dijital Medya" hesabından paylaşıldı.

"BİZİ BÖLEMEYECEKLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak vatandaşları selamladı.

Erdoğan, miting sonrası "Bizi bölemeyecekler. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, buradaki gibi kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Allah birliğimizi daim etsin." ifadesini kullandı.

Mitingin yapıldığı alana "Gerçek belediyecilik", "Cumhurbaşkanımız, Diyarbakır'ımıza hoş geldiniz" pankartları asıldı.

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