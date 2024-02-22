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Diyeti bir türlü ödeyemediler! Özel'den Akşener'e 'borç' göndermesi

Yerel seçimler öncesi aday belirleme krizinin yaşandığı CHP'de genel başkan Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'borç' göndermesinde bulundu. Özel, Akşener'den Balıkesir için 'jest' beklediğini belirterek, 'Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum.' diye konuştu.

22 Şubat 2024 Perşembe 13:05 - Güncelleme:
Diyeti bir türlü ödeyemediler! Özel'den Akşener'e 'borç' göndermesi
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14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de başlayan "değişim" tartışmaları, 38. Oalağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle "kısmen" sona erdi. İlerleyen süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çiçeği burnunda genel başkan Özgür arasında güç savaşlarının yaşandığı ortaya çıktı.

İkili arasındaki kriz, yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde de önemli rol oynadı. İmamoğlu kendi belirlediği isimlerin aday gösterilmesini isterken, Özel bu duruma karşı çıktı.

CHP'nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel, yerel seçimler öncesi eski ittifak ortakları ile yaptığı görüşmelerden de sonuç alamadı.

AKŞENER'E "BORÇ" GÖNDERMESİ

Bu kapsamda Özgür Özel, Halk TV yayınında eski ittifak ortağı Meral Akşener'e "borç" göndermesinde bulundu.

Özel, Meral Akşener'den Balıkesir için jest beklediğini belirterek, "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, şu ifadeleri kullandı: Çok değer verdiğim, ablam dediğim, siyaset ilişkisinin dışında yıllarca birlikte çalıştık. O bir gün şöyle bir şey söylemişti. O jesti bekliyorum. Ahmet Akın oradaydı. Saygılı bir şekilde duruyordu. Bizi gösterdi, onun öyle bir tavrı vardır. Bunların hiçbirine borcum yok ama sana var dedi. Ben o borcu bir gün öderim dedi. Ahmet çünkü çok üzgün duruyordu. Ahmet elinde kazandığı büyükşehir için 'Çekileceksin' dedik. 'Genel Başkan ve partilerimiz öyle karar verirse çekilirim' dedi. Ağlaya ağlaya bıraktı. Ağlaya ağlaya büyükşehri verdik. Ben şunu bekliyorum Meral hanımdan. Ben gereğini yapıyorum der mi? Benim tanıdığım Meral Hanım der. Ben böyle bir şeyi Ahmet ve Balıkesir için bekliyorum.

AKŞENER: HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

CHP'den 15 milletvekili, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ederek İYİ Parti'ye katılmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 2019'da yerel seçime girmek için CHP'den 15 milletvekili istemesinin hayatının en büyük pişmanlığı olduğu itiraf etmişti.

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