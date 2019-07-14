Diz çöktüremedikleri gibi şahlanışa geçtik

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İl Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz belgeselinin Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde yapılan galasına katıldı. “Dehşetten destana” olan ismin, belgeseli çok iyi yansıttığını söyleyen Oktay, “Biz o dehşetten destanayı saniye saniye yaşadık. Biz aslında bir belgesel izlemeye gelmedik, tiyatro izlemeye de gelmedik” diye konuştu.

KAHRAMAN MİLLET VAR

Oktay, “Tiyatroyu yazdılar, senaryoyu yazdılar ama uygulayamadılar çünkü kahraman bir millet vardı” diye konuştu. Oktay, Türkiye’ye o geceyi unutturmayı kimsenin başaramayacağını belirterek, şöyle devam etti: “Türkiye’yi bitireceklerini zannedenler, diz çöktüreceklerini zannedenler gördüler ki Türkiye, Türk insanı, zor şartlarda bırakın diz çökmeyi, tam tersine şahlanışa geçer. Sadece birilerinin çıkarlarına ‘evet’ demediğimiz için onların suyundan akmadığımız için bize ders vermeye çalışanlara ders verdiğimiz gecenin adıdır 15 Temmuz.”

Oktay, “Hiçbir şey değişmedi bugün de bu saatte de bu dakikada da yine liderimizin yanındayız, arkasındayız, birlikteyiz. ‘Meydanlara in’ dediğinde meydanlara çıkarız, ‘ölüme’ dediğinde de ölüme gideriz. Hiç kimse milletinin liderine olan samimiyetini, sadakatini, birlik ve beraberlik duygusunu da test etmeye çalışmasın” dedi. Oktay, şunları söyledi: “Ekonomiyle diz çöktürmek istediler. Onunla da diz çöktüremediler. Ekonomideki farklı alandaki gayretlerini de biz aynen onu da bir destana dönüştüreceğiz inşallah ve dönüştürmeye de başladık. Diriliş destanını yine hep birlikte yazacağız, yazmaya da başladık.”

YETER Kİ BİRLİK OLALIM

Oktay, “Ekonomiyle başaramayanlar, başka oyunların peşindeler. Başka şeyle parçalamanın peşindeler. Onu da başaramayacaklar, hiçbir şeyi başaramayacaklar. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı net tutalım, birlik olalım, beraber olalım” dedi.